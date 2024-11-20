В РФ создали дронопорт для работы в экстремальных условиях

Специалисты отечественной компании «Русдронопорт» создали новую станцию для зарядки дрона, которая позволит проводить работы при экстремальных температурах, например, в тундрах, пустынях или регионах Крайнего Севера.
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