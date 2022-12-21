В Смоленске полицейские вручили паспорта новым гражданам Российской Федерации

Сегодня в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Смоленску состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации жителям, прибывшим из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Сегодня в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Смоленску состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации жителям, прибывшим из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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