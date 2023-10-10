Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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    Бесполезно объяснять это тем, кто не вылазит из смартфона круглосуточно. Для них это высшие материи.Чем книги полезны...
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    Александр Николаевич, а может все проще. Велесова книга - это ФАЛЬШИВКА. такая же фальшивка, по ко торой и Вы учились...Велесова книга. С...
  • Карпов Илья
    Если, путь пpоpубая отцовским мечом, Ты соленые слезы на ус намотал, Если в жаpком бою испытал, что почем,- Значит, н...Чем книги полезны...

Чем книги полезны для развития мозга

Чем книги полезны для развития мозга

Развитие цифровых технологий постепенно превращает процесс чтения книг в рудимент истории. Однако читать книги всё-таки следует, говорят нейрофизиологии.

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Комментарии
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Карпов Илья
Если, путь пpоpубая отцовским мечом, Ты соленые слезы на ус намотал, Если в жаpком бою испытал, что почем,- Значит, нужные книги ты в детстве читал! Если мяса с ножа Ты не ел ни куска, Если pуки сложа Наблюдал свысока, И в боpьбу не вступил С подлецом, с палачом,- Значит, в жизни ты был Ни пpи чем, ни пpи чем! Источник: https://poembook.ru/poem/15141-ballada-o-borbe
Стихотворение «Баллада о борьбе», поэт Высоцкий Владимир
Poembook.ru
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13 час.
Борис Виленский
Бесполезно объяснять это тем, кто не вылазит из смартфона круглосуточно. Для них это высшие материи.
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4 час.

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