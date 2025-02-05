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Военное обозрение

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Опубликованы первые имена украинских офицеров из нацбата «Хищник», по которому ВС России нанесли ранее удар в Сумской области

Опубликованы первые имена украинских офицеров из нацбата «Хищник», по которому ВС России нанесли ранее удар в Сумской области

В сети опубликованы имена и фото трех офицеров ВСУ из нацбата «Хищник», ликвидированных в результате удара в Сумской области.

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