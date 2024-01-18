Украинские БЛПА пытались атаковать Москву и Санкт-Петербург

Минобороны сообщило о перехваченных дронах врага над Московской и Ленинградскими областями.По данным военных, попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена 18 января в 1;30 ночи.