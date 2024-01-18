Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Соколова
    Это внутренняя борьба с фашизмом, но до стойко и жестко реагировать на такие проявления!"Вас там не добил...
  • НАТАЛЬЯ Силкина
    Все эти иногенты ,сбежавшии и другие придурки - неприкосаемые,кормятся с России матушки и поливают её грязью."Пришло время пол...
  • Валерий Ребров
    Участкового на общую зону, ни каких красных и для полицаев, только на общую,а участников отловить,наверное есть в каф..."Вас там не добил...

Украинские БЛПА пытались атаковать Москву и Санкт-Петербург

Украинские БЛПА пытались атаковать Москву и Санкт-Петербург

Минобороны сообщило о перехваченных дронах врага над Московской и Ленинградскими областями.По данным военных, попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена 18 января в 1;30 ночи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх