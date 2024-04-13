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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захарян назвал Роналду своим кумиром: «Подписал бы его и Тюкавина»

– У тебя есть кумиры? – Да, Криштиану Роналду.  – Твое самое заветное желание? – Я осуществляю свою мечту – играть за европейскую команду.

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