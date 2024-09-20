"Всё, денег нет совсем - устраиваюсь на работу": Лазарева пожаловалась Белому на тотальную нищету

александр перминов Вот теперь понимает что такое бродячая жизнь.Значит надо либо вь.........или же на паперть.Думала жить будет за бугром а бабосы с России сосать

М Мария Помогать можно тому, кто сам себе хочет помочь. А эта пьянь всё ищет лёгкой жизни.