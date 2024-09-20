Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Всё, денег нет совсем - устраиваюсь на работу": Лазарева пожаловалась Белому на тотальную нищету

"Всё, денег нет совсем - устраиваюсь на работу": Лазарева пожаловалась Белому на тотальную нищету

Сбежавшая после начала CBO телеведущая Татьяна Лазарева** вот уже как 2, 5 года лишена заработка в России.

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Комментарии
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александр перминов
Вот теперь понимает что такое бродячая жизнь.Значит надо либо вь.........или же на паперть.Думала жить будет за бугром а бабосы с России сосать
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16 час.
М
Мария
Помогать можно тому, кто сам себе хочет помочь. А эта пьянь всё ищет лёгкой жизни.
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11 час.
ninikooo Митусова
Правило бумеранга опять в действии. Пусть теперь не языком метет, а улицы подметает- с голоду не умрет.
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42 мин.

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