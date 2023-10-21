Министр обороны России поздравил военных финансистов с профессиональным праздником

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что финансово-экономическая служба ВС РФ успешно решает задачи социальной защиты военнослужащих, своевременно производит положенные им денежные выплаты, осуществляет дополнительные меры поддержки участников СВО.
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