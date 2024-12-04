МИД Белоруссии: Москва и Минск пересмотрели подходы к ядерному оружию

Заместитель главы МИД Белоруссии Игорь Назарук сообщил агентству РИА Новости, что Москва и Минск пересмотрели подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений, которые основаны на новых технологиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии