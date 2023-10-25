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Китай

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Дружба без границ: Генконсул КНР о безвизе и будущем казахстанско-китайских отношений

Дружба без границ: Генконсул КНР о безвизе и будущем казахстанско-китайских отношений

Цзян Вэй，Генеральный консул КНР в Алматы Несколько дней назад состоялась важная встреча между Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в рамках третьего Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь".

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