Дружба без границ: Генконсул КНР о безвизе и будущем казахстанско-китайских отношений

Цзян Вэй，Генеральный консул КНР в Алматы Несколько дней назад состоялась важная встреча между Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в рамках третьего Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь".