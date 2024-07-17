Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

Заявку на участие можно подать на официальном сайте мероприятия Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил организацию 37-й Московской международной книжной ярмарки, запланированной на период с 4 по 8 сентября в Экспоцентре на Краснопресненской набережной.