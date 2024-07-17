Сокол
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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

Заявку на участие можно подать на официальном сайте мероприятия Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил организацию 37-й Московской международной книжной ярмарки, запланированной на период с 4 по 8 сентября в Экспоцентре на Краснопресненской набережной.

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