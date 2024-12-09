«Поздравили даже те, кто не выходил на связь 20 лет – жуткий ажиотаж». Новый главный тренер ФК «10» Щербак о начале работы в Медиалиге

– Как вы относитесь к Winline Медиалиге? И как ваше окружение отнеслось к вашему приходу сюда? – С новой должностью поздравляли даже те, кто не выходил на связь 20 лет: дети, футболисты, хоккеисты, дальние родственники, мой воспитанник Володя Дядюн – жуткий ажиотаж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии