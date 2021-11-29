Трамп: клеветническая кампания помешала взаимодействию США и России

Фото: - wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com Клеветническая кампания во время президентства Дональда Трампа в США помешала ему выстроить взаимодействие с Россией.
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