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Миңнеханов Татарстан флагы белән Казанда мотоузышка кушылды

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда мотоузышны җитәкләде. Бүген бәйрәм чаралары кысаларында мотоциклчылар колоннасы узды.

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