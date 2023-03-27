Аргументы недели

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Мэр Орла Юрий Парахин в паутине уголовных дел

Мэр Орла Юрий Парахин в паутине уголовных дел

Токсичность его фигуры определяется уголовными делами, но ни одно из них не реализовано. Чего ждут следователи из СУ СКР? Мэр Орла Юрий Парахин – чиновник, как принято сегодня говорить, крайне токсичный.

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