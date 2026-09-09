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Царьград

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Владимир Солодов передал ключи от 34 квартир льготникам на Камчатке

Владимир Солодов передал ключи от 34 квартир льготникам на Камчатке

Глава Камчатки Владимир Солодов сообщил о передаче ключей от 34 квартир в поселке Пионерский. Жилье предназначено для льготных категорий, включая детей-сирот и молодежь, оставшуюся без попечения родителей.

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