Песков: Путин и Пашинян согласовали вывод военных РФ из ряда областей Армении

На встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и армянского премьер-министра Никола Пашиняна был согласован вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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