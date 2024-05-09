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Песков: Путин и Пашинян согласовали вывод военных РФ из ряда областей Армении

На встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и армянского премьер-министра Никола Пашиняна был согласован вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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