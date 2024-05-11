В PCIe 6.0 заложили механизм замедления и отключения линий при перегреве устрой...

В PCIe 6.0 заложили механизм замедления и отключения линий при перегреве устройстваПропуск тактов процессором при перегреве можно считать делом привычным, но скоро такое же поведение будут проявлять видеокарты и SSD, хотя они и сами комплектуются большими радиаторами и вентиляторами.