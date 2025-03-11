В Эстонии ловят «российских диверсантов», предъявляя им нелепые обвинения

Роман БАБУРИН В Эстонии в течение последнего года власти завели целый ворох дел на людей, которых обвиняют в тайной работе на Россию, причём не только в традиционном «шпионаже», но уже даже и в «диверсиях».
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