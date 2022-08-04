Более 25 000 украинцев получили 6500 грн по «єПідтримка» по ошибке

Более 25 000 граждан Украины получили 6500 грн помощи в рамках программы «єПідтримка» по ошибке. Как сообщает министр финансов Сергей Марченко, эти люди являются работниками бюджетных учреждений и не имеют права на получение финансовой помощи.
Более 25 000 граждан Украины получили 6500 грн помощи в рамках программы «єПідтримка» по ошибке. Как сообщает министр финансов Сергей Марченко, эти люди являются работниками бюджетных учреждений и не имеют права на получение финансовой помощи.
Свежие комментарии