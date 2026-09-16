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Север Пресс

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Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП на трассе Сургут — Салехард

Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП на трассе Сургут — Салехард

На 738-м километре трассы Сургут–Салехард 15 сентября мотоциклист съехал в кювет. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, сообщили в группе «ВКонтакте» ЕДДС Нового Уренгоя.

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