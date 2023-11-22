В Новой Каховке временно отключат электричество

Населённые пункты городского округа останутся без света более чем на 7 часов.Новокаховский РЭС сообщает, что сегодня с 08:30 по 16:00 в городском округе будет временно приостановлена подача электроэнергии.
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