Вот и допрыгались. Русофобия украинских властей, которая с самого наала была направлена не столько против Путина, сколько против обычных граждан РФ, теперь получила симметричный ответ.
Русофобия получила симметричный ответ
Комментарии
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Алексей Горшков
Напомнило старую миниатюру А.Райкина: "Строгости! Такие строгости! Вот могут человека в тюрьму посадить, если он свою вазу разбил? Ну вспылил человек, ну ударил вазой другого по голове - ваза хрупкая, разбилась - так его за свою же вазу..."
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1 час.
ВИ
Виктория Иванова
Чтобы гадить. Издалека гадить труднее, а здесь раздолье.
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39 мин.
Vladimir Kocherjinsky
Это точно!
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31 мин.
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