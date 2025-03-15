Русофобия получила симметричный ответ

Алексей Горшков

Напомнило старую миниатюру А.Райкина: "Строгости! Такие строгости! Вот могут человека в тюрьму посадить, если он свою вазу разбил? Ну вспылил человек, ну ударил вазой другого по голове - ваза хрупкая, разбилась - так его за свою же вазу..."