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Царьград

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Медведев: Киеву остался последний шанс на мир и сохранение государственности

Медведев: Киеву остался последний шанс на мир и сохранение государственности

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил на Петербургском юридическом форуме, что переговоры с Украиной — последний шанс для Киева на мир.

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