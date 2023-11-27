"Без злого умысла": Клара Новикова рассказала об украинском флаге на своём концерте

Во время выступления юмористки Клары Новиковой на одном из слайдов зрители высмотрели флаг Украины."Никто ничего не делал со злым умыслом", - так заявила Клара Новикова "МК" в ответ на обвинения ряда СМИ, что во время концерта в Москве она "завернулась" или показала на слайде флаг Украины, говоря "на мове".
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