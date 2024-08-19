Киргизстан определился с отцами-основателями современной государственности. Без фальсификата не обошлось (II)

Эркин ИСМАИЛОВ Часть I Страсти по Горной области Проект Кара-Киргизской Горной области родился в контексте попыток образованной в августе 1920 года Киргизской (Казахской) АССР продолжить процесс собирания казахских земель и присоединить к себе Семиреченскую и Сырдарьинскую области Туркреспублики.
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