Певец Шура чуть не умер из-за модных инъекций для похудения

Певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, рискнул жизнью ради стройной фигуры. В интервью Лере Кудрявцевой он рассказал, к каким последствиям его привел эксперимент с популярными инъекциями для коррекции веса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии