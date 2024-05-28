В Калугу придет аномальная 30-градусная жара

В конце недели Центральную Россию «расплавит» от жары – научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует аномальную для этого времени года 30-градусную жаруВ конце недели Центральную Россию «расплавит» от жары - научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует аномальную для этого времени года 30-градусную жару.