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Царьград

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Галкин* предложил Кремлю "сделку" ради возвращения в Россию. Русские ответили: "Иди добровольцем на СВО"

Галкин* предложил Кремлю "сделку" ради возвращения в Россию. Русские ответили: "Иди добровольцем на СВО"

Максим Галкин* хочет вернуться в Россию и предложил "сделку" Кремлю ценой в 8 миллионов рублей. Читатели Царьграда выступили с контрпредложением: "Иди добровольцем на СВО".

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Комментарии
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Игорь Васиков
Вообще гнать этого &quot;эстрадного&quot;, уродца из страны. Или сначала срок лет на 15!
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5 час.
НТ
Нина Токарева
А на СВО он кому нужен?
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4 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Умерла, так умерла.....
Ответить
2 час.

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