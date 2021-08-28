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"ЗЕНИТ" ВЕРНУЛСЯ НА ПЕРВОЕ МЕСТО. Обзор 6-го тура

"ЗЕНИТ" ВЕРНУЛСЯ НА ПЕРВОЕ МЕСТО. Обзор 6-го тура

В пятницу информационное пространство взорвал переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», и всё остальное как-то отошло на второй план.

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Лена Мисько
[Крысева🐀🐀🐀 (Sevastian Terletskiy)] *** РФС этим летом - крах С РФС беда. Контора, который рулит Дюков, стала какой-то заторможенной, неповоротливой и ленивой. Это печаль и разочарование. 2 июля РФС отпускает Черчесова на пресс-конференцию по итогам Евро. Пофиг на Черчесовым, но это удар по имиджу РФС и всего русского футбола. Слышал, что после той прессухи глава «Новатэка» (ключевой спонсор РФС) Михельсон сказал, что готов из своего кармана выложить компенсацию за немедленную отставку Черчесова. Решение принимают только через неделю. 12 июля из РФС уходит директор по коммуникациям Кирилл Мельников. Был уверен, что из-за конкретной истории, но нет, ему тупо надоело. Дюков оч недоволен решением Мельникова, тк тот ушел в сложный момент. О его уходе в РФС все знали, как минимум, с начала июля. Сейчас конец августа, замены до сих пор нет. 13 июля Футбольный Биги публикует топовый инсайд (https://t.me/soccerbiginew/1483) с реформой. Главный проект РФС при Дюкове утекает в сеть. Это происходит в таком виде, что люди просто не понимают суть реформ (до сих пор). Например, Тарханов говорит (https://www.google.ru/amp/s/www.sports.ru/amp/news/1099139351-tarxanov-o-shvejczarskoj-sisteme-kalendarya-v-rpl-shvejczariya-ne-taka/), что нам не нужна «швейцарская система» (которой на самом деле и нет), потому что «Швейцария – не такая футбольная страна, чтобы от нее что-то брать»… Теперь имидж у реформы РФС примерно такой же, как у вакцины Спутник V. Вроде, нормальная тема, все для людей. Но никому ничего нормально не объяснили, поэтому будут заставлять силой. 15 июля Дюков зачем-то говорит, что новый тренер будет назначен до старта сезона РПЛ. При этом главный кандидат РФС Кунц везет сборную Германии на Олимпиаду. За сутки до дедлайна, который обозначил сам Дюков, переговоры срываются. К этом моменту Олимпийский турнир уже стартовал. 23 июля за минуту до старта РПЛ Карпина назначают главным тренером сборной. Ради того, чтоб не выглядеть вруном, Дюков нарушает сразу две свои догмы: — АВ был противником совмещения. — Он хотел создать единую философию национальных команд. Это не вяжется с краткосрочным контрактом Карпина. 16 августа скандал с отменой (а затем возвращением) прессухи Карпина по объявлению состава сборной. Мне говорят, что гениальную идею (отдать Карпина только Матч ТВ) лоббировал вице-президент РФС, ставленник от «Новатэка» Соловьев. 27 августа РФС запускает в продажу около 3к билетов на матч с хорватами. За день до этого Алаев объяснил задержку старта продаж тем, что не удаётся договориться об увеличении максимальной посещаемости. Что мешало заранее выпустить билеты в продажу (2,5-3к) и продолжать биться с Роспотребом - непонятно… 27 августа становится известно, что Жиркова прогнали с базы в Новогорске, где он восстанавливался после травмы, которую получил на Евро. Это объясняют ковид-регламентом. Почему РФС сразу не помог Жиркову найти новое место для тренировок (не допустить скандал) - непонятно… На этой неделе у сборной появился пресс-атташе. Им стал Самвел Авакян - главред Sport24. Замену Владимирову искали три недели. Нашли только на условиях совмещения. РФС не контролирует информполе. У РФС кризис с оперативным принятием решений. Дюков - главное разочарование этого лета.
Лена Мисько
[Open the Doors | Дорский (Alex Dorskiy)] Ударные итоги шести туров РПЛ: «Динамо» – везде в топе РПЛ ушла на перерыв на матчи сборных – время подвести итоги старта сезона. В первой части – статистика по ударам из всех возможных зон и положений. Лучшие по ударам: «Динамо» – 123, «Спартак» – 101, «Краснодар» – 99. Худшие по ударам: «Нижний Новгород» – 44, «Урал» – 48, «Локомотив» – 61. Лучшие по ударам с игры (без штрафных, угловых, аутов и пенальти): «Динамо» – 93, «Зенит» – 71, «Краснодар» – 66. Худшие по ударам с игры (без штрафных, угловых, аутов и пенальти): «Нижний Новгород» – 30, «Урал» – 35, «Локомотив» – 39. Лучшие по ударам из штрафной: «Динамо» – 74, «Спартак» – 73, «Краснодар» – 71. Худшие по ударам из штрафной: «Нижний Новгород» – 29, «Урал» – 34, «Арсенал» и «Сочи» – по 42. Лучшие по голам со стандартов: «Нижний Новгород», «Локомотив» и ЦСКА – по 3. Худшие по пропущенным голам со стандартов: «Уфа» и «Арсенал» – по 3. Лучшие по ударам со стандартов: «Спартак» – 37, «Краснодар» – 33, «Динамо» – 30. Худшие по ударам со стандартов: «Зенит» и «Урал» – по 13, «Нижний Новгород» – 14. Лучшие по качеству созданных моментов с игры (без штрафных, угловых, аутов и пенальти): «Динамо» – 7,97 ожидаемых гола, «Зенит» – 7,20, «Краснодар» – 5,74. Худшие по качеству созданных моментов с игры (без штрафных, угловых, аутов и пенальти): «Нижний Новгород» – 2,91 ожидаемых гола, «Урал» – 3,01, «Локомотив» – 3,72. Лучшие по качеству созданных моментов со стандартов: «Спартак» – 3,63 ожидаемых гола, «Уфа» – 2,83, «Динамо» – 2,70. Худшие по качеству созданных моментов со стандартов: «Сочи» – 0,74 ожидаемых гола, «Крылья Советов» – 0,76, «Химки» – 0,83. Лучшие по допущенным ударам: «Динамо» – 46, «Спартак» – 49, «Химки» – 57. Худшие по допущенным ударам: «Арсенал» – 117, «Урал» – 94, «Уфа» – 92. Лучшие по допущенным ударам с игры (без штрафных, угловых, аутов и пенальти): «Спартак» – 28, «Динамо» – 31, «Химки» – 44. Худшие по допущенным ударам с игры (без штрафных, угловых, аутов и пенальти): «Арсенал» – 80, «Урал» – 74, «Крылья Советов» – 67. Лучшие по допущенным ударам из штрафной: «Динамо» – 35, «Спартак» – 38, «Краснодар» и «Химки» – по 39. Худшие по допущенным ударам из штрафной: «Арсенал» – 79, «Уфа» – 69, «Рубин» – 65. Лучшие по допущенным ударам со стандартов: «Краснодар» – 11, «Химки» – 13, «Динамо» и «Сочи» – по 15. Худшие по допущенным ударам со стандартов: «Арсенал» – 37, «Уфа» и ЦСКА – по 30. Лучшие по качеству допущенных моментов с игры (без штрафных, угловых, аутов и пенальти): «Динамо» – 2,74 ожидаемых гола, «Спартак» – 3,47, «Нижний Новгород» – 4,06. Худшие по качеству допущенных моментов с игры (без штрафных, угловых, аутов и пенальти): «Арсенал» – 7,25 ожидаемых гола, «Рубин» и «Урал» – по 6,15. Лучшие по качеству допущенных моментов со стандартов: «Краснодар» – 0,47 ожидаемых гола, «Динамо» – 0,82, «Сочи» – 0,99. Худшие по качеству допущенных моментов со стандартов: «Арсенал» – 3,13 ожидаемых гола, «Локомотив» – 3,04, ЦСКА – 2,77. @openthedoors
Лена Мисько
[Первоспортивный] Автор канала @sbganalitica о матче «Зенита» с ЦСКА специально для @firstallsport Зенит довольно бесславно попробовал сыграть без физической мощи в центре нападения. Ерохин и Дзюба остались на лавке, а Азмун открывался в недодачу и почти не открывался за спину (до выхода Дзюбы). Простая цифра для осознания того, насколько роль Азмуна была нетипична, за 94 минуты у Сердара только 1 верховое единоборство (и то проиграл). Кризис нападения в Зените продолжается. Зато получалось комбинировать в центре поля и наладить контроль мяча. ЦСКА провалил первые 26 минут, зато после этого выдал отрезок активности и воспользовался неслаженным прессингом Зенита и разрывами между опорниками и линией защиты. После перерыва ЦСКА выдал еще пятиминутку владения инициативой, а после этого снова ее отдал. Тотально. Зенит владел и территорией, и мячом. На это повлияло, в том числе, перестроение Зенита в перерыве на 3 ЦЗ (Чистяков заменил Караваева). У перестроения очень простая причина - в первом тайме ЦСКА имел двухкратное преимущество по выигранным верховым единоборствам и доминировал в штрафной Зенита при кроссах. Семаку пришлось реагировать. Ещё причины выхода Чистякова: - Зенит провалился на стандартах в атаке, не хватало физической мощи и роста (а к такому команду категорически не привыкла); ⁃ Караваев явно не в форме. Кроме того, что Зениту не хватало привычных завершителей в штрафной при стандартах в атаке (Дзюба, Ерохин, с натяжкой Оздоев), есть и другие причины слабых стандартов. Не замечены никакие идеи для розыгрышей, все стандарты Зенит разыгрывал на импровизации, а ещё зачем-то отдал исполнение стандартов Клаудиньо, который никак не мог в такой короткий срок подготовиться, изучить основные идеи и прочувствовать партнеров. С 80-ой минуты Зенит заменами начал готовиться к навалу (выход Ерохина и Сутормина на фланг под навесы), но он не понадобился. Азмун открылся за спину и разобрался в штрафной на дриблинге. Через пару минут уже ЦСКА пошел в навал, но не получилось даже подобия. В целом, один из слабейших перфомансов ЦСКА в атаке за последние годы - 0 явных моментов (не считая рикошет, где ударом сложно назвать этот тычок), 0,46 xG, а лучшим в продвижении мяча вообще стал Акинфеев. Если ЦСКА просто был плох во всем, кроме небольшого отрезка матча, то Зенит мучился именно с финальной фазой атаки. Не получалось преобразовать комбинации в финальной трети в доставку мяча в штрафную и моменты. До выхода Дзюбы пациент был скорее мёртв в этом компоненте. С его выходом игра изменилась сразу же, как по щелчку. Азмун вернулся к привычной роли, заработало продвижение мяча через фланги. Сам Артём отдал голевую и организовал несколько перспективных проходов. Этот раунд в бою «Дзюба против всех» остался явно за Артемом…
Максим Комаров
Богданыч говорил, что ему необходимо встроить в игру Клаудиньо, найти ему оптимальную позицию на поле. В Уфе он играл на фланге, точнее, на обоих (менялся с Малкомом), потом передвинулся в центр, под нападающих. Против ЦСКА играл второго форварда. А хитрый Березуцкий выставил троих гренадёров: Бийола, Васина и Дивеева. С первых минут стало ясно, что верх мы проиграем. Однако, больших проблем с такой обороной атака Зенита не испытывала и в первом тайме. Акинфеев совершил безумный сейв после удара Малкома в касание. Стандарты пока не идут, это, да. Хотя, «бьющих» хватает. Прессинговать, по впечатлениям, могут. Но пока не включали ещё «полных оборотов». Зениту надо выйти на пик формы через 2 недели… хорошо бы.
Лена Мисько
Кордоба уходит лидером на перерыв РПЛ по системе гол+пасс
Лена Мисько
Сборная 6 тура по версии Whoscored.
Лена Мисько
увидела комментарий: "Ну и конечно большой привет тем болельщикам, которые кричали, что Жиго пора домой. Интересно, чем вы смотрите футбол? Явно не глазами" *** мне интересно откуда берутся ТАКИЕ журнашлюшки, и чем они слушают? какие болельщики кричали и где??? вопрос к журналистам такой же: "Интересно, чем вы смотрите и слушаете болельщиков? Явно не глазами и не ушами"" слова болельщиков дословно: "Езжай домой, Сэм, нечего тебе здесь позориться"... неужели не понятно, что сказано было с уважением к Жиго... ему все пожали руку, его любят и уважают болельщики, но кому-то для чего-то НАДО разносить гадости о том, что его ругают и посылают https://www.facebook.com/watch/?v=830228867690776 "враги за все ответят" - это точно!
Лена Мисько
ребята мне писали со стадиона: Всё у нас на лицах… противно от всего увиденного в исполнении большинства игроков. Стадион овациями проводил Жиго, лучшего в составе! Свистом и криками позор команду, стоя спиной к ним. Очень долго, минут наверное 15 игроки стояли перед фанаткой, но все просто ушли с сектора. Это позор… безнадёга какая-то, просто опустошение.
Лена Мисько
«Представьте себе отношения, которые идут не так, но вы все равно не расстаетесь, – вот что такое поддержка футбольного клуба. Эта преданность не умирает, связь с клубом сильнее, чем с женщиной. Если она спит с твоим лучшим другом, все кончено. А если бы наш главный тренер Иан Холлоуэй спал с моим лучшим другом, «КПР» все равно бы остались моей любимой командой. Даже если обожаемые тобой вещи пропали, ты все равно продолжаешь любить свой клуб – я про футболки без названия спонсора и возможность курить на стадионе». https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bluewhitenavy/1937613.html
Лена Мисько
матч я все-таки посмотрела, ну и добавить к словам Саши (моего друга, с которым я хожу на стадион, и автора ТК ББС) мне нечего * ББС, [27.08.21 00:10] ⚡️ «Спартак» – «Сочи» 1:2 Игра красно-белых при Витории невразумительна, прежде всего, в плане содержания. Моменты есть, но дело все равно дрянь. И это закономерно. Почему? 1. Витория меняет структуру игры. Высокого прессинга, как при Тедеско, нет и, видимо, не планируется. Латерали садятся так низко, что схема превращается в 5-2-3. Расстраивает даже не глубокая оборона, а дыра в центре поля – соперник получает преимущество (3-в-2). Возможно, топ-игроки легко двигаются и понимают как правильно заполнять зоны, но наши вряд ли. «Спартак» безрезультатно пытается переключаться между разными режимами. 2. Тедеско критиковали за отсутствие нормальной позиционки. Витория в этом компоненте не продвинулся, параллельно разрушив то, что работало ранее. «Спартак» может извлекать моменты из быстрых атак (даже сегодня) и стандартных положений. Да, можно сетовать на плохую реализацию (нестабильный показатель), но отсутствие нормальных идей в атаке – бесперспективная ситуация. 3. Витория не находит рычагов, чтобы повлиять на ситуацию. Рандомные замены в старте и по ходу матчей – визитная карточка португальца. Сегодня «Спартак» заканчивал матч с Зобниным в роли ЦЗ, полуопорником Игнатовым и Ломовицким слева в непонятной роли. Уже к 4 туру Витория использовал 20 футболистов. Определённости в плане оптимального сочетания нет даже близко, даже в основе. 4. «Где ваши яйца?», – сегодняшние заряды с трибун. Чувства болельщиков понятны. Впрочем, предъявлять футболистам можно не столько за самоотдачу, сколько за неумение действовать по счёту. Последнее – вопрос уже к тренерскому штабу. Это ещё один недоступный для красно-белых режим. Лучше (как в прошлом сезоне) гнуть линию в атаке и рисковать, чем охранять 1:0 и обязательно пропустить. Все это – конкретные претензии к тренерскому штабу. Хаос в руководстве, проваленная трансферная кампания – перманентные вещи, которые лишь усугубляют ситуацию. Наступая на грабли, Витория двигается к отставке семимильными шагами. #СпартакСочи
Лена Мисько
«Спартак» не может обыграть «Сочи» уже в 4 матчах подряд. ⚽️ Голы: 1 – 2 📊 xG: 1,27 – 1,01 🥅 Удары из danger zone: 9 – 2 🎯 Явные моменты: 1 – 1 Витория попытался сыграть агрессивно, насытив атакующую линию. «Сочи» был готов. Южане оборонялись организованно, заблокировав большинство опасных ударов. Спартаковцы всего дважды пробили в створ, оба - головой (Зобнин и Джикия). Свои удары из опасной зоны штрафной сочинцы превратили в голы. Витория негодовал, заявляя, что ничего, кроме «двух моментов» соперник не создал. Формально он прав, но «Спартак» точно не был лучше. По количество передач в штрафную (без кроссов) преимущество красно-белых невелико: 9 - 5. Команда Федотова играла вторым номером, но держала хозяев в напряжении и использовала шансы.
Лена Мисько
о... новости подъехали Антифриз наш
Лена Мисько
И в связи с этим вопрос, а кто на выход?
Лена Мисько
Если продадут Жиго - смотреть в этом сезоне матчи больше не буду
Лена Мисько
«Рубин» подписал контракт на пять лет с 23-летним датским полузащитником Андерсом Дрейером. Ранее он выступал за «Эсбьерг» (Дания), «Брайтон» (Англия), «Сент-Миррен» (Шотландия), «Херенвен» (Нидерланды) и «Мидтьюлланн» (Дания), а также играл за юношеские и молодежную сборные Дании.
Лена Мисько
Для Рубина лимит отменили???
Лена Мисько
Первоспортивный, [28.08.21 13:51] Автор канала @rgdsru об игре «Рубина» против «Краснодара» специально для @firstallsport Наверное, у каждой команды есть такие неудобные соперники, с которыми, как бы ни играл и в какой форме к матчу бы ни подходил, ты неизменно являешься заведомым аутсайдером в противостоянии. Для «Рубина», безусловно, таковым является «Краснодар» - 10 поражений в 11 гостевых матчах. От Бердыева до Слуцкого - в Краснодаре проигрывали все. Говорят, что у «Рубина» наметился кризис в нападении из-за отсутствия Хвичи и Деспота. При этом в последних двух матчах с крепкими «Химками» и «Краснодаром», «Рубин» выбивает xG за единицу. Не самый громкий показатель, но с Хвичей и Деспотом в стартовых турах (вынесем за скобки матч в Туле) команда не выбивала даже 0.5. Очевидна проблема в реализации - Костюков и Игнатьев и близко не мастера уровня Деспота. Его отсутствие - главная причина серии из трёх матчей без побед. Слуцкий отрицает наличие кризиса и его можно понять. В первых трёх матчах команда перебирала очки там, где потенциально могла не взять, а в последующих трёх произошло абсолютно наоборот, хотя в целом игра хуже не стала, а где-то даже стала лучше. Неплохую игру провел новичок Тальби: видно, что ему пока тяжело вписаться и понять основу защитных построений Слуцкого, периодически тунисец проваливался или терял игрока. Но индивидуально провёл сильную игру, выделяясь на фоне Уремовича. У Тальби 100% выигранных верховых единоборств, 100% успешных отборов, ни одной потери мяча - поработать над тактикой и выйдет очень сильный защитник по меркам нашего чемпионата. Снова вопросы к Йевтичу. Швейцарец может забить прекрасный гол из-за пределов штрафной в одном матче, а потом словно растворяется в следующих играх. С «Краснодаром» Йевтич снова был одним из худших - японец Сайто, заменивший его, визуально смотрелся качественнее. Костюков на центрфорварде - это мрак. Кажется, даже Игнатьев сейчас не самый худший вариант для роли сменщика Деспота. Засиял Хакшабанович - Сеад и здорово выкатывал партнёрам, и брал инициативу, бил сам. Возможно, не так много берёт на себя игру, как Хвича, но и меньше теряет мячи в результате дриблинга. Если грузин всё же останется в «Рубине», хотелось бы взглянуть, как Слуцкий сможет встроить Сеада в структуру - почему бы не попробовать его в роли десятки? Самое главное, что хочется сказать. Не стоит сейчас обвинять и критиковать команду - «Рубин» выдал хороший старт и уходит на перерыв в лидирующей группе. К середине сентября подопечные Слуцкого должны вернуться восстановленными, а возможно и подкрепленные новыми свежими лицами. Тогда игра наверняка наладится.

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