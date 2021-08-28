"ЗЕНИТ" ВЕРНУЛСЯ НА ПЕРВОЕ МЕСТО. Обзор 6-го тура

В пятницу информационное пространство взорвал переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», и всё остальное как-то отошло на второй план.
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