Иран начнет развертывание спутниковой группировки «Шахид Сулеймани» в марте

Испытательные пуски спутников группировки «Шахид Сулеймани», предназначенной для развития Интернета вещей (IoT), запланированы на март 2025 года, заявил глава Иранского космического агентства (ИКА) Хасан Саларие 12 января агентству Tasnim.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии