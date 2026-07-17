10% выдворенных и сотни тысяч нелегалов в России: почему ложный гуманизм превратил нашу страну в перевалочную базу для мигрантских семей

Тамара Султангареева Наш президент - долгоиграющий " временщик", не прочь пойти на новый президентский срок. Сказал, что у него есть такая возможность. Значит, мигранты, по- прежнему, будут в шоколаде за счёт налогов россиян. Будут жить в квартирах и продолжать наглеть, в то время, как россиян, ждущих очереди более 25 лет, просто кидают. Всё для них, так любимых президентом.

Александр Рожков Это от Путина скрывают. Вот он узнает и задаст им всем!