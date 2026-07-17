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10% выдворенных и сотни тысяч нелегалов в России: почему ложный гуманизм превратил нашу страну в перевалочную базу для мигрантских семей

10% выдворенных и сотни тысяч нелегалов в России: почему ложный гуманизм превратил нашу страну в перевалочную базу для мигрантских семей

Аргументы недели 10% выдворенных и сотни тысяч нелегалов в России: почему ложный гуманизм превратил нашу страну в перевалочную базу для мигрантских семей Прошлый год наглядно продемонстрировал горькую правду, которую так не любят озвучивать с высоких трибун местные чиновники.

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Комментарии
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Тамара Султангареева
Наш президент - долгоиграющий &quot; временщик&quot;, не прочь пойти на новый президентский срок. Сказал, что у него есть такая возможность. Значит, мигранты, по- прежнему, будут в шоколаде за счёт налогов россиян. Будут жить в квартирах и продолжать наглеть, в то время, как россиян, ждущих очереди более 25 лет, просто кидают. Всё для них, так любимых президентом.
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1 м.
Александр Рожков
Это от Путина скрывают. Вот он узнает и задаст им всем!
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1 м.
Стэйси
Опять его обманули и надули, не донесли и не сообщили. Что же за люди такие всесильные на него работают ? Главного обманывают по всем направлениям и при этом работают дальше и чихать хотели на всех. Понятно теперь стало кто ведёт страну к пропасти и светлейший совсем не причём. Вороги они такие😂
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1 м.