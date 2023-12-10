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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Евреи побежали" - почти пол-миллиона, свалило

"Евреи побежали" - почти пол-миллиона, свалило

Данные Управления народонаселения и иммиграции Израиля, на которые ссылается еврейская газета The Times of Israel, показывают, что почти полмиллиона израильтян покинули Израиль с 7 октября.

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Комментарии
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вп
валентина пожиленко
На глазах человечества убивается Газа. И человечество лепечет о сострадании, о божественной справедливости, собирает в ООН Совет Безопасности. А в это время бомбы и ракеты испепеляют Газу. И кровь Газы - на всём человечестве.
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6 час.
Людмила Кода
Все, что творит Америка, это говно, завернутое в красивую упаковку! Израиль из той же серии!
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3 час.
ОЛЬГА ДОЛИНИНА
Всех беженцев в Америку , на содержание ..
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32 мин.

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