"Евреи побежали" - почти пол-миллиона, свалило

вп

валентина пожиленко

На глазах человечества убивается Газа. И человечество лепечет о сострадании, о божественной справедливости, собирает в ООН Совет Безопасности. А в это время бомбы и ракеты испепеляют Газу. И кровь Газы - на всём человечестве.