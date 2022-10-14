Весомые достоинства российского противовирусного средства

Нынешняя волна коронавирусного штамма Омикрон и его подвидов, получивших распространение в том числе на территории России, характеризуется относительно низкими показателями смертности среди заразившихся по сравнению с более ранними версиями ковида.
Нынешняя волна коронавирусного штамма Омикрон и его подвидов, получивших распространение в том числе на территории России, характеризуется относительно низкими показателями смертности среди заразившихся по сравнению с более ранними версиями ковида.
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