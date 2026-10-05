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Ученые раскрыли тайну «зомби-клеток»: почему они превращают организм в «мусорную свалку» с возрастом

Ученые раскрыли тайну «зомби-клеток»: почему они превращают организм в «мусорную свалку» с возрастом

Представьте себе организм как город, где «зомби-клетки» — это брошенные дома, которые не только не функционируют, но и привлекают грязь и разрушение вокруг.

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