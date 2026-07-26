Туриста со сломанной ногой эвакуировали вертолетом с гор Алтая

Молодого человека 2003 года рождения обнаружили за перевалом Крепкий у озера Тайменье В Усть-Коксинском районе Республики Алтай спасатели эвакуировали вертолетом туриста, который во время одиночного похода сорвался с высоты более 20 метров и получил тяжелые травмы.