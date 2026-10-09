Дмитриев заявил, что Евросоюз сам создал себе проблему с газом

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз сам создал условия для возможного дефицита газа предстоящей зимой.
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