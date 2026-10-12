Перепугала фанатов и исчезла: что произошло на гастролях 72-летней Любови Успенской

Королева шансона не вышла на сцену в Саратове и Волгограде. Любовь Успенская Komsomolskaya Pravda/Global Look Press72-летняя Любовь Успенская не на шутку перепугала поклонников, когда неожиданно прервала свой гастрольный тур по городам России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Дворцов рассказал...
- ВП «Снимать любимчик...
- 25 лет скрывает д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым