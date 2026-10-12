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Перепугала фанатов и исчезла: что произошло на гастролях 72-летней Любови Успенской

Перепугала фанатов и исчезла: что произошло на гастролях 72-летней Любови Успенской

Королева шансона не вышла на сцену в Саратове и Волгограде. Любовь Успенская Komsomolskaya Pravda/Global Look Press72-летняя Любовь Успенская не на шутку перепугала поклонников, когда неожиданно прервала свой гастрольный тур по городам России.

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