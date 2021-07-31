Журнал «Профиль»

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Названы утренние привычки, которые могут сократить продолжительность жизни

Названы утренние привычки, которые могут сократить продолжительность жизни

Правильное начало дня может оказывать большое влияние на общее состояние здоровья. Специалисты считают, что некоторые утренние привычки увеличивают риск развития хронических заболеваний, которые, в свою очередь, могут привести к более ранней смерти.

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