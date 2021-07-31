Названы утренние привычки, которые могут сократить продолжительность жизни

Правильное начало дня может оказывать большое влияние на общее состояние здоровья. Специалисты считают, что некоторые утренние привычки увеличивают риск развития хронических заболеваний, которые, в свою очередь, могут привести к более ранней смерти.
Правильное начало дня может оказывать большое влияние на общее состояние здоровья. Специалисты считают, что некоторые утренние привычки увеличивают риск развития хронических заболеваний, которые, в свою очередь, могут привести к более ранней смерти.
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