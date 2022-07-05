Один из самых отдаленных районов Тюменской области присоединился к Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом»

В рамках всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» секретарь Общественного совета при ОМВД России по Казанскому району Ксения Лебедева совместно сотрудниками полиции провела обучающее занятие с посетителями летних вечерних площадок при «Казанском центре развития детей» в селе Смирное.
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