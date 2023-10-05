Володин заявил об особом месте учителя в жизни каждого человека

E

Ed

Лицемерие зашкаливает. Может, блин, заинтересуетесь, балаболы, зарплатой в 15 600 р (добавляют еще 400 с барского плеча что бы выйти на минимально допустимую)? Вы хоть понимаете, что вы творите? Смысл всех этих хвалебных текстов в том, что бы о скотском материальном положении преподавателя даже не заикались. А ноне так вообще крахоборство или иначе "оптимизация" доходов уже на патологическом уровне.