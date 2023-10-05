Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 6324362 Елен
    доллар по 200????Путин ждет хороши...
  • Кирилл Ласка
    Милонов в очередной раз доказал, что он конченныйМилонов призвал п...
  • Уфимцев я
    А нам когда этого ждать? Простым российским пенсионерам?...Путин поручил с 1...

Володин заявил об особом месте учителя в жизни каждого человека

Володин заявил об особом месте учителя в жизни каждого человека

Учителя занимают особое место в жизни людей, открывая мир знаний и помогая раскрыть способности и таланты каждого, заявил 5 октября председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте палаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
Лицемерие зашкаливает. Может, блин, заинтересуетесь, балаболы, зарплатой в 15 600 р (добавляют еще 400 с барского плеча что бы выйти на минимально допустимую)? Вы хоть понимаете, что вы творите? Смысл всех этих хвалебных текстов в том, что бы о скотском материальном положении преподавателя даже не заикались. А ноне так вообще крахоборство или иначе &quot;оптимизация&quot; доходов уже на патологическом уровне.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх