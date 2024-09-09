Россиянам раскрыли детали двойной индексации пенсий с 2025 года

В 2025 году пенсии будут индексировать по новым правилам – дважды, а не один раз в году. Детали того, как будет проходить эта процедура, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ" Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.