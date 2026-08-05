Nature: микроорганизмы могли выживать в изоляции под ледником миллионы лет

Микробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что под знаменитым антарктическим Кровавым водопадом (Blood Falls) может сохраняться сообщество микроорганизмов — потомков морской экосистемы, изолированной от остального мира на протяжении миллионов лет.