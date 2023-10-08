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Русская весна

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«Эта осень-зима будет страшной»: на Украине подвели пугающие итоги сентября (ВИДЕО)

«Эта осень-зима будет страшной»: на Украине подвели пугающие итоги сентября (ВИДЕО)

Представитель Военно-воздушных сил Вооружённых Сил Украины Юрий Игнат в телеэфире озвучивает неприятные для украинцев цифры, переводя публичный дискурс от «ракет у России почти не осталось, а Иран скоро перестанет поставлять дроны-камикадзе» к «эта осень и зима будут страшными».

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