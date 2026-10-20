ВВП Евразийского экономического союза за январь–август вырос на 1,1% в годовом выражении, при этом Армения лидирует по темпам роста строительства, жилищного строительства и объёмам авиаперевозок, но демонстрирует спад в аграрном секторе из-за сокращения поголовья скота и ограничений на экспорт плодоовощной продукции в Россию.