Восьмидневные праздники, посвященные Национальному дню, вызвали туристический бум в районе Большого залива

Туризм в Китае резко вырос в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао: миллионы людей едут на север из Гонконга и Макао, и все больше китайских туристов проводят свой отпуск в этих двух городах во время праздников «Золотой недели» этого года.