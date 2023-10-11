Восьмидневные праздники, посвященные Национальному дню, вызвали туристический бум в районе Большого залива

Туризм в Китае резко вырос в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао: миллионы людей едут на север из Гонконга и Макао, и все больше китайских туристов проводят свой отпуск в этих двух городах во время праздников «Золотой недели» этого года.
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