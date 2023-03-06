Бывший генсек ОДКБ прокомментировал попытки Блинкена изолировать РФ

Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа в разговоре с «Известиями» прокомментировал стремление госсекретаря США Энтони Блинкена привлечь на свою сторону союзников и партнеров России.
Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа в разговоре с «Известиями» прокомментировал стремление госсекретаря США Энтони Блинкена привлечь на свою сторону союзников и партнеров России.
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