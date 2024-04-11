Боец идеологического фронта Максим Мазуровский вернулся из зоны СВО

Общественный деятель и продюсер фестиваля «Воздух Карелии» рассказал о своей миссии в Мариуполе Максим Мазуровский и его единомышленники вернулись из Мариуполя, где с помощью концертных выступлений поднимали боевой дух военных на ротационных полигонах.