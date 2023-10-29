Хавбек «Факела» Альшин о 2:0 со «Спартаком»: «Победа закономерна. Историческое достижение»

— Можно назвать эту победу над «Спартаком» безоговорочной с учетом того, что вы не позволили сопернику создать практически ни одного голевого момента у своих ворот? — В принципе, да.
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