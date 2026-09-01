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Царьград

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Россельхознадзор выявил заражение 2,3 тонн нектаринов в Свердловской области

Россельхознадзор выявил заражение 2,3 тонн нектаринов в Свердловской области

В Свердловской области задержаны 2,3 тонны заражённых нектаринов из Узбекистана. Россельхознадзор обнаружил гусениц восточной плодожорки, после чего продукция будет уничтожена.

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