Россельхознадзор выявил заражение 2,3 тонн нектаринов в Свердловской области

В Свердловской области задержаны 2,3 тонны заражённых нектаринов из Узбекистана. Россельхознадзор обнаружил гусениц восточной плодожорки, после чего продукция будет уничтожена.
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